واشتملت مشاركة المركز على عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل المتنوعة التي تتناول أحدث الممارسات والتقنيات في مجال محاكاة الرعاية الصحية، يقدمها عدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، منها: ورش عمل عن العمل في المحاكاة الصحية كمسيرة مهنية، وجلسات حوارية عن المريض المعياري مع خبراء من اللجنة الدولية الأمريكية للمريض المعياري، وجلسة حوارية لمناقشة أفضل الممارسات في الاختبارات السريرية وتقييم المريض المعياري.
ويعرض المركز ملخصًا لمحاكاة نزيف ما بعد الولادة لتدريب طلاب الطب. وملصقًا علميًا بعنوان "نموذج تدريب مهام الولادة القيصرية"، إلى جانب المشاركة بورقة علمية تناقش إنتاج وتقييم نموذج محاكاة منخفض التكلفة متوسط الدقة لنزيف ما بعد الولادة.
ويتضمّن الركن المشارك على منصة لاستعراض أبرز التقنيات والأجهزة الحديثة في المحاكاة، وشاشات لعرض بعض التطبيقات والأفكار والحلول المقترحة لرفع مستوى الجودة، وأهم الخدمات التي يقدمها مركز المحاكاة وتنمية المهارات في الجامعة.
وتأتي مشاركة المركز منسجمة مع رسالة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بأن تكون منارة للعلم والمعرفة، وتحقيقًا لرؤيتها في التعليم والتدريب والتمكين في المجال الصحي لطالباتها وكافة العاملين في القطاع الصحي، وتعتبر هذه المشاركة رافدًا لتوطيد مجالات التعاون، وتعزيز التكامل مع المؤسسات والهيئات والمراكز والجامعات الوطنية والإقليمية؛ لتحقيق غايات مشتركة تسهم في تدعيم الجودة الشاملة وتنمية الموارد والطاقات المتاحة.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز المحاكاة في جامعة نورة يشارك في المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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