شكرا لقرائتكم خبر عن كأس "خليجي 25" يتسبب في ضربة قوية للنصر.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية مساء اليوم الإثنين عن ضربة قوية في صفوف النصر السعودي خلال الفترة المقبلة، بطلها هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

مجموعة المنتخب السعودي في كأس خليجي 25

ومن المقرر أن يخوض منتخب الخُضر بطولة كأس الخليج في نسخته الـ 25 في بداية العام القادم وتحديدًا في الفترة من 6 إلى 19 يناير 2023.

واسفرت القرعة عن تواجد كتيبة السعودية في المجموعة الأولى من البطولة المرتقبة رفقة العراق "صاحب الديار"، اليمن، وعُمان".

رينارد يصدم النصر بقرار مثير.. تفاصيل نارية

وأعلن ياسر قحطان مراسل قناة "الكأس "،.عن قرار رسمي من رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، بمشاركة منتخب الرديف في كأس خليجي بنسخته الـ 25.

وأكد على أن المدرب الفرنسي أخبر بالفعل الاتحاد السعودي لكرة القدم بهذا القرار، مشيرًا إلى أنه الأنسب خلال تلك الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يتضرر نادي النصر بشكل كبير في حين الاعتماد على لاعبي الفريق، حيث تم اختيار العديد من نجوم العالمي لهذا الحدث خاصة في ظل استبعادهم من بطولة كأس العالم قطر 2022.

مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022

وفي سياق منفصل يقع المنتخب السعودي في مجموعة الموت "المجموعة الثالثة"، رفقة الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وبفتتح كبير آسيا مشواره في الـ 22 من شهر نوفمبر الجاري أمام المنتخب الأرجنتيني، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية بتوقيت أبو ظبي.