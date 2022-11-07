شكرا لقرائتكم فايز المالكي يجمع تبرعات لمريض في 3 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نجح الفنان فايز المالكي في جمع تبرعات لمريض يعاني من السرطان، خلال 3 ساعات.

اكتمال التبرع

ونشر المالكي، اليوم الاثنين، صورًا لإصابة المريض على حسابه بموقع “تويتر”، قائلًا لمتابعيه: “مريض سرطان يحتاج دعمكم من أجل علاجه”.

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وبعد 3 ساعات، نشر صورة لاكتمال التبرع على منصة شفاء، قائلًا: “اكتمل المبلغ أسأل الله يعوضكم خيرًا”.

دعوات للمالكي

ودعا المغردون للمالكي وكل المتبرعين لجهودهم في إنقاذ هذا المريض، فقال أحد المغردين: “الله يكتب أجرك أجر كل من تبرع خالصًا لوجه الله”.

وأضاف آخر: “إنفاقك من أحب أموالك سبب بمشيئة الله لنيل مرتبة البر”، وأشار مغرد: “الله ينفع بك يا رب”.