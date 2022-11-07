شكرا لقرائتكم ولي العهد: المملكة تساهم بـ2.5 مليار دولار لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إسهام المملكة بمبلغ 2.5 مليار دولار دعمًا لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر على مدى السنوات الـ 10 القادمة.

كما أعلن ولي العهد خلال كلمته في افتتاح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الثانية في مدينة شرم الشيخ اليوم، عن استضافة المملكة مقر المبادرة، مؤكدًا أن المملكة تستهدف إيجاد حلول من أجل توفير أنظمة طاقة أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري في 2050.

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وأشار إلى أن تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر يتطلب استمرار التعاون الإقليمي والمساهمات الفعالة من الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن المملكة أطلقت مبادرة السعودية الخضراء لخفض الانبعاثات بأكثر من 278 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030، مضيفًا أن المملكة تسعى إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من الاستهلاك المحلي في 2030.