شكرا لقرائتكم ولي العهد : هدفنا توفير أنظمة طاقة أكثر استدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تستهدف إيجاد حلول من أجل توفير أنظمة طاقة أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري في 2050.

وأضاف ولي العهد في كلمته اليوم في افتتاح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة شرم الشيخ أن المملكة تسعى إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من الاستهلاك المحلي في 2030.

وعبر ولي العهد عن أمله في أن تحقق قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مستخرجات تؤسس لمستقبل مشرق، مؤكدًا أن تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر يتطلب استمرار التعاون الإقليمي والمساهمات الفعالة من الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن المملكة أطلقت مبادرة السعودية الخضراء لخفض الانبعاثات بأكثر من 278 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030.