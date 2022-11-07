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ولي العهد يعلن استضافة المملكة مقر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن ولي العهد الأمير عن استضافة المملكة مقر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وقال ولي العهد في كلمة له في افتتاح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أقيمت اليوم في مدينة شرم الشيخ إن المملكة تطمح لتنسيق التعاون لتنفيذ الخطط ومواجهة التحديات المشتركة.

ولفت ولي العهد إلى أن تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر يتطلب استمرار التعاون الإقليمي والمساهمات الفعالة من الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن المملكة أطلقت مبادرة الخضراء لخفض الانبعاثات بأكثر من 278 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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