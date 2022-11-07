شكرا لقرائتكم ولي العهد يعلن استضافة المملكة مقر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن استضافة المملكة مقر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وقال ولي العهد في كلمة له في افتتاح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أقيمت اليوم في مدينة شرم الشيخ إن المملكة تطمح لتنسيق التعاون لتنفيذ الخطط ومواجهة التحديات المشتركة.

ولفت ولي العهد إلى أن تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر يتطلب استمرار التعاون الإقليمي والمساهمات الفعالة من الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن المملكة أطلقت مبادرة السعودية الخضراء لخفض الانبعاثات بأكثر من 278 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030.