شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقدم لكم موقع "سعودي سبورت" موعد مباراة النصر القادمة في مشوار الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة 2022-2023 والتي ستكون أمام الرائد خلال شهر ديسمبر المقبل.

موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي للمحترفين

ويستضيف الرائد نظيره نادي النصر في الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة والتي تشهد صراعًا كبيرًا على صدارة دوري روشن للمحترفين.

موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي للمحترفين

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة النصر والرائد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ملعب مباراة النصر والرائد في دوري روشن للمحترفين

وتقام أحداث مباراة النصر والرائد في دوري روشن للمحترفين لهذه النسخة على ملعب الملك عبد الله ببريدة ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ترتيب النصر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة وبفارق ثلاث نقاط على نادي الشباب صاحب الصدارة.

ترتيب الرائد في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

ويحتل الرائد المركز الحادي عشر برصيد تسع نقاط من أصل ثماني مباريات خاضها في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.