شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال والباطن القادمة في دوري روشن للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره نادي الباطن ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة 2022-2023 بعد فترة التوقف الجارية بسبب المونديال.

مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي للمحترفين

ويستضيف نادي الهلال نظيره نادي الباطن في الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل ضمن لقاءات الجولة التاسعة بين الفريقين على ملعب فيصل بن فهد معقل الأزرق.

موعد مباراة الهلال والباطن في دوري روشن للمحترفين

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الهلال والباطن في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب الهلال في الدوري السعودي للمحترفين

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة 2022-2023 برصيد 17 نقطة من أصل ثماني مباريات خاضها.

ترتيب الباطن في الدوري السعودي للمحترفين

بينما يتزيل الباطن جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد نقطة واحدة من أصل ثماني مباريات لعبها.