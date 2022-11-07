شكرا لقرائتكم سوناك: بريطانيا محظوظة بعلاقاتها مع الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، إن دولته محظوظة بعلاقاتها المهمة والتاريخية مع دول الخليج، وجاء ذلك على هامش كلمته في مؤتمر المناخ COP27 المنعقد في مصر.

وتابع سوناك لقناة العربية قائلًا إن العلاقات مع دول الخليج يجب أن تتجاوز وتتطور من مرحلة الدفاع لتذهب إلى مرحلة التعاون الاقتصادي، مضيفًا أنه يتطلع إلى تحقيق تقدم في العلاقات التجارية معها.

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إيران تزعزع الاستقرار

وبالحديث عن الملف الإيراني، قال رئيس وزراء بريطانيا سوناك، إن ممارسات طهران تزعزع الاستقرار في المنطقة، مضيفًا أنها لم تقبل سابقًا الاتفاق النووي والوضع أصبح معقدًا حاليًا بسبب قمع المحتجين.

وأضاف: نحن بحاجة للتشاور مع الشركاء بشأن إيران، فقد رفضت في مارس الماضي الصفقة النووية؛ لذلك فرضنا عقوبات إضافية، ونحن ندرس الخطوات المقبلة مع الشركاء.

التغير المناخي

وقال رئيس وزراء بريطانيا في كلمته بمؤتمر COP27: لا رخاء دائم دون اتخاذ إجراءات للحد من التغير المناخي، مؤكدًا على أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا جعلت من مسألة الانتقال للطاقة النظيفة أمرًا حتميًا.