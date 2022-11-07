شكرا لقرائتكم تحذير من أماكن الرباض عند التنزه بالبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر الكاتب الصحفي خالد الحامد، المواطنين من أماكن الرباض الرملية بالصحراء، عند خروجهم للتنزه بالبر، ما قد تؤدي إلى غرز إطارات مركباتهم.

منطقة رملية صعبة

ونشر الحامد مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر” يوضح كيفية معرفة أماكن الرباض، وعلق عليها بالقول” “بما إننا بمستقبل الأجواء الباردة الشتوية والشباب والبنات بيطلعون للبر هذا مقطع يشرح لكم معنى الرباض وهي منطقة رملية صعب الخروج منها ولو كانت سيارتك في دبل”.

أجواء مهيأة للتنزه

يذكر أن محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل قال في وقت سابق ببرنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن هذه الأيام تكون الأجواء ماتعة للتنزه بالبر، وعقب ذلك تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الملموس بالحرارة الصغرى.

ونصح المواطنين بمتابعة الإنذار المبكر قبل الخروج للبر، خشية خطر تكوّن بعض العوارض الطارئة والأتربة.