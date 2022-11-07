شكرا لقرائتكم 5 آلاف طلب لحضور المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت اللجنة المنظمة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 22 التي تحتضنها العاصمة الرياض في التاسع من نوفمبر الجاري، أن أعداد المسجلين في المهرجان فاقت التوقعات، حيث استقبل الموقع الإلكتروني ما يزيد على 5 آلاف طلب مشارك يرغب في حضور فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى 500 إعلامي من مختلف أنحاء العالم.

توافد الضيوف

وبدأ توافد ضيوف المهرجان من اتحاد إذاعات الدول العربية؛ للمشاركة في التظاهرة الإعلامية الكبرى، التي سوف تشهد إطلاق العديد من المبادرات والشراكات الهادفة إلى تعزيز الصناعة الإنتاجية العربية بما يواكب التطورات المختلفة، ورسم ملامح واضحة لمستقبل المعايير المهنية للخريطة الإعلامية في المنطقة؛ انطلاقًا من دور المملكة الأساسي كقائد للعالم العربي.

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ويجمع المهرجان المبدعين العرب والمسؤولين والمهنيين العاملين في القطاع السمعي والبصري، والفاعلين في مجال الصوت والصورة والاتصالات والتكنولوجيات الحديثة.

معرض الأسبو

ويضم المهرجان معرض الأسبو للإذاعة والتلفزيون، بمشاركة الهيئات الأعضاء والشبكات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة، والقنوات الدولية الناطقة بالعربية، وأشهر الشركات العالمية المصنّعة للتجهيزات التقنية والمدمجة، وشركات الإنتاج الإعلامي.

كما سيتضمّن إقامة أكثر من 30 ورشة عمل وجلسة مصاحبة، ستناقش جميع الموضوعات المتعلقة بالإنتاج التلفزيوني والإذاعي، والإعلام الرياضي والنجومية، إضافة إلى جلسات تعنى بمشاركة المرأة ودورها في السينما وقضاياها عبر التاريخ، وكذلك صناعة الأفلام والعمل الإعلامي المستقلّ، وغيرها من المواضيع.

حفل فني

ويُفتتح المهرجان في قلب العاصمة الرياض بفندق هيلتون المطار بحفل فني كبير، يُكرَّم فيه عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية التي أثْرَت الساحة العربية بإنتاجاتها المرئية والمسموعة لأعوام عدة، إضافة إلى إقامة حفل غنائي في اليوم الأول، يحضره عدد كبير من الإعلاميين والمتخصصين الذين يشاركون في أعمال المهرجان.

كما يتوّج المهرجان الفائزين بالمسابقات التلفزيونية والإذاعية؛ حيث تعلن اللجان النوعية الفائزين بأكثر من 60 جائزة ما بين ذهبية وفضية، بينها 32 جائزة تلفزيونية في المسابقات الرئيسية والموازية، و32 جائزة إذاعية.

وستشهد انطلاقة المهرجان إقامة حفل موسع، سيتم فيه تكريم عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية التي أثرت الساحة العربية بإنتاجاتها المرئية والمسموعة، والنجوم الذين كانت لهم إسهامات فعَّالة في إثراء المحتوى الإعلامي بالعالم العربي، كما يشهد إقامة حفل غنائي في اليوم الأول، يحييه الفنان ماجد المهندس، ويحضره عدد كبير من الإعلاميين والمتخصصين.