مظاهرات إيران .. الأمن يهرب أمام المتظاهرين والملالي دون عمائم

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المناطق_الرياض
انطلقت اليوم الاثنين المظاهرات الاحتجاجية في عدد من مدن إيران، ويبدو أن النظام ضاق ذرعا بالمحتجين لدرجة أن 227 عضوا بالبرلمان الإيراني أصدروا بيانا اتهموا فيه المتظاهرين بـ”الحرابة”، وطالبوا القضاء بإعدامهم.
ومع استمرار المظاهرات انتشرت عدة مقاطع فيديو لعناصر الأمن وهم يهربون أمام المتظاهرين الإيرانيين في عدد من المحافظات.
ومع انتشار ظاهرة إسقاط عمامة رجال الدين التابعين للنظام في شوارع إيران، انتشر مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجال الدين يسيرون في الشارع دون عمامه خشية الاعتداء عليهم من قبل المحتجين.
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Source almnatiq
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