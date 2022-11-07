︎
.
تعتزم مجموعة “ميتا” الشركة الأمّ لفيسبوك وانستغرام، تسريح بعض الموظّفين، وذلك بعد اتخاذ منصة تويتر ذات الخطوة.
وسيتم الإعلان عن آلاف الموظفين الذين سيتم تسريحهم خلال هذا الأسبوع في أول إجراء من هذا النوع تتخذه المجموعة، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”
وأشار رئيس المجموعة مارك زاكربرغ خلال النتائج الفصلية، إلى أن عدد الموظفين في الشركة يجب أن يتراجع قليلًا في عام 2023م، وذلك بعد تراجع الأرباح إلى 4,4 مليار دولار.
وتواجه بعض المنصّات الإلكترونية التي تعتمد في دخلها على الإعلانات معاناة كبيرة بسبب خفض المعلنين إنفاقهم نتيجة التضخم العالمي.
وكانت هناك مجموعتان في سيليكون هما “سترايب” و”ليفت” أعلنتا الأسبوع الماضي تسريح عدد كبير من موظفيهما فيما جمّدت “أمازون” التوظيف.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة “ميتا” تسير على طريق “تويتر” وتقرر تسريح آلاف الموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.