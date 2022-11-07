مجموعة “ميتا” تسير على طريق “تويتر” وتقرر تسريح آلاف الموظفين

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تعتزم مجموعة “ميتا” الشركة الأمّ لفيسبوك وانستغرام، تسريح بعض الموظّفين، وذلك بعد اتخاذ منصة تويتر ذات الخطوة.

وسيتم الإعلان عن آلاف الموظفين الذين سيتم تسريحهم خلال هذا الأسبوع في أول إجراء من هذا النوع تتخذه المجموعة، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”

وأشار رئيس المجموعة مارك زاكربرغ خلال النتائج الفصلية، إلى أن عدد الموظفين في الشركة يجب أن يتراجع قليلًا في عام 2023م، وذلك بعد تراجع الأرباح إلى 4,4 مليار دولار.

وتواجه بعض المنصّات الإلكترونية التي تعتمد في دخلها على الإعلانات معاناة كبيرة بسبب خفض المعلنين إنفاقهم نتيجة التضخم العالمي.

وكانت هناك مجموعتان في سيليكون هما “سترايب” و”ليفت” أعلنتا الأسبوع الماضي تسريح عدد كبير من موظفيهما فيما جمّدت “أمازون” التوظيف.



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Source akhbaar24

