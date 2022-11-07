أمير نجران يستقبل في مجلسه الأسبوعي أعضاء المجالس المحلية لتنمية المحافظات والمراكز

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المناطق_واس

كرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، اليوم في مجلسه الأسبوعي “الاثنينية”، أعضاء المجالس المحلية لتنمية وتطوير المحافظات والمراكز، بمناسبة انتهاء الفترة الحالية للمجالس، كما استقبل الأعضاء الجدد في الفترة المقبلة.

وأكد سموه أن ما تعيشه المملكة من أمن وخير ونعيم ورخاء، بفضل الله تعالى ثم بسخاء ودعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- وحرصها على توفير أسباب العيش الكريم بكل أمان وطمأنينة للمواطن والمقيم والزائر.

ونقل سمو أمير منطقة نجران إلى أعضاء المجالس المحلية المنتهية فترتها، شكر وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، على ما قدموه طيلة هذه الفترة، وقال سموه: ” نثمّن لكم دوركم في تعزيز التنمية واستدامتها، ونشرها في المحافظات والمراكز، ودوركم الفاعل في إثراء مجلس المنطقة، وقد لمست ذلك منكم مباشرة، أثناء رئاستنا لعدة جلسات ودورات للمجلس، أثناء انعقادها في المحافظات”.

وأضاف سموه:” إنني على يقين أنكم مؤمنون بأن خدمة الوطن ليس لها حد، لا تتوقف عند منصب ولا عند عضوية مجلس، ونحن نفتح لكم أبوابنا في أي وقت، واستقبال كل ما يخدم الوطن والمواطن”، معربًا عن أمنياته لهم بالتوفيق في المرحلة المقبلة من حياتكم.

وهنأ سموه أعضاء المجالس المحلية في الفترة المقبلة، على الثقة بتعيينهم، -سائلًا الله- لهم التوفيق والسداد، وقال: “أوصيكم بتقوى الله ومراقبته في السر والعلن، والعمل بالمرتكزات الأربعة؛ الصدق والأمانة والإخلاص والعدل، وأوصيكم بتلمس احتياجات المواطن والمقيم، في كل شبر بالمحافظة، وتقديم كل ما يلبي تطلعاتهم، ويحقق طموحات الإمارة، وأوصيكم بالبعد عن الهوى، والنظر للمصلحة العامة، والصد عن المصالح الشخصية”.

وختم حديثه بالفخر والاعتزاز بمنسوبي القوات العسكرية، الدرع الحصين لحدود الوطن، وصون أمنه ومقدراته في الداخل، مع الدعاء لهم بأن يحفظهم الله ويرحم الشهداء منهم ويعجل في شفاء المصابين.

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Source almnatiq

