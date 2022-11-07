في أقل من ساعتين.. الشباب يحصد ذهبيتين بدورة الألعاب السعودية

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حصد عداء نادء الشباب سامي اليامي، مساء اليوم الإثنين، ذهبية 800 متر بزمن 1:50.64، وزميله في النادي عيسى غزواني يحصد الفضية .
وقبل ذلك بساعة، فاز لاعب الشباب محمد المعاوي بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز بزمن وقدره 50.81.
وفي سياق متصل، نجح لاعب الشباب يوسف مسرحي في إنهاء التصفية الأولى لسباق الأسرع 200 متر في المركز الأول.
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Source akhbaar24
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