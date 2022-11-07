جراحة ناجحة لمريض تجاوز وزنه 220 كيلو جراماً

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تمكن فريق طبي متخصص في جراحات السمنة والبدانة من إجراء تدخل جراحي عاجل لمريض تجاوز وزنه 220 كيلو جراماً .

وبين رئيس الفريق الطبي بمستشفى المملكة المشرف على علاج الحالة برئاسة الدكتور هيثم الفلاح أن المريض يعاني من سمنة مفرطة أثرت على حياته الصحية والنفسية خاصةً وأن المريض يبلغ من العمر 15 عاماً وتجاوز وزنه 220 كيلو غرام ، وتم دراسة الحالة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض ، حيث تقرر البدء في علاج المشاكل الناتجة عن صعوبة التنفس ثم تقرر إجراء عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح .

ويخضع المريض حالياً لمتابعة مستمرة من قبل فريق التأهيل والتغذية وذلك من خلال عمل عدد من البرامج التدريبية والتغذوية التي تسهم في تغيير السلوك ونمط الحياة المتبع سابقاً.

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Source almnatiq

