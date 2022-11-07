لاعب الفيحاء يقترب من ملامسة الكرة

︎ . أعلن نادي الفيحاء، عن دخول اللاعب مخير الرشيدي، المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي قبل ملامسة الكرة. وتعرض الرشيدي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وتهتُّك في الغضروف الهلالي للركبة خلال المواجهة أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. ومن المنتظر أن يدخل الرشيدي التدريبات الجماعية بعد انتهاء مرحلة التأهيل، على أن يشارك في المباريات بشكل تدريجي. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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