الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشّن مقر اللجنة الوطنية “تراحم” بالحدود الشمالية

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المناطق_واس
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، عبر الاتصال المرئي، مقر اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بالمنطقة.
واستمع سموه لشرح تفصيلي من رئيس اللجنة العميد متقاعد سعود الرويلي عن ما يحتويه المقر من مكاتب وصالات متعددة الأغراض، ومنظومة متكاملة من التقنيات الحديثة وأخرى خاصة بالتواصل وقاعة للتدريب وتنظيم الدورات.
ونوّه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالدور الإنساني الذي تقوم به اللجنة الوطنية لرعاية السجناء “تراحم” ودورها في خدمة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم وتقديم البرامج والفعاليات التي تصب في مصلحة المستفيدين، في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين، -حفظهما الله- ، لأفراد المجتمع كافة.
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Source almnatiq
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