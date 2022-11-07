اخبار السعوديه

شرطة مكة تسترد مصوغات ذهبية وتقبض على سارقيها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

ملتقى للشراكات الإستراتيجية

يرعى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، الملتقى السنوي لمنشآت المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية، الذي تنظمه المؤسسة...

0d764c215a.jpgالأحساء: دوت الخليج
74ec964618.jpg13 ربيع الثاني 1444 هـ

6 متهمين بتزييف النقود يواجهون عقوبة السجن لمدة 25 عاما

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق مع تشكيل عصابي إجرامي منظم مكون من مواطنين وأربعة...

icon-byline.pngالرياض :دوت الخليج
icon-clock.png13 ربيع الثاني 1444 هـ

سقوط طائرة F-15se أثناء مهمة تدريبية ونجاة طاقمها 

صرح المتحدث الرسمي بإسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة 22:52 من مساء يوم الأحد 6 نوفمبر 2022، سقطت إحدى طائرات...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png13 ربيع الثاني 1444 هـ

متى يحق لسائق الحافلة الامتناع عن القيادة

كشفت هيئة النقل العام، أنه يجوز لقائد حافلات نقل الركاب، الامتناع عن القيادة، متى توفر أي من الـ 7 حالات التي حددها دليل السلامة...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: علي العمري
icon-clock.png13 ربيع الثاني 1444 هـ

تحويل منسوبي عقارات الدولة إلى التأمينات

علمت «دوت الخليج» أن الهيئة العامة لعقارات الدولة، تعتزم الاستعانة باستشاري لتقديم دراسة اكتوارية لاحتساب أثر تحويل منسوبي الهيئة من...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png13 ربيع الثاني 1444 هـ

إحكام تطالب المواطنين والجهات الحكومية بالاطلاع على طلبات تملك العقارات

دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" عموم المواطنين والجهات الحكومية، للاطلاع على الإعلانات عن طلبات تملك...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png12 ربيع الثاني 1444 هـ

محافظ الخرج: سنعمل على تحقيق التنمية في المحافظة لتواكب رؤية المملكة 2030

استقبل محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز بديوان المحافظة قادة القطاعات العسكرية والأمنية، ومدراء الإدارات ورؤساء...

icon-byline.pngالخرج: معيض الرفدي
icon-clock.png12 ربيع الثاني 1444 هـ

ولي العهد يرعى انطلاق المسابقة الدولية في حفظ القرآن للعسكريين

تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، انطلقت في مكة المكرمة اليوم، المسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png12 ربيع الثاني 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة مكة تسترد مصوغات ذهبية وتقبض على سارقيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا