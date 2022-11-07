شرطة مكة تسترد مصوغات ذهبية وتقبض على سارقيها

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ملتقى للشراكات الإستراتيجية
يرعى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، الملتقى السنوي لمنشآت المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية، الذي تنظمه المؤسسة...
6 متهمين بتزييف النقود يواجهون عقوبة السجن لمدة 25 عاما
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق مع تشكيل عصابي إجرامي منظم مكون من مواطنين وأربعة...
سقوط طائرة F-15se أثناء مهمة تدريبية ونجاة طاقمها
صرح المتحدث الرسمي بإسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة 22:52 من مساء يوم الأحد 6 نوفمبر 2022، سقطت إحدى طائرات...
متى يحق لسائق الحافلة الامتناع عن القيادة
كشفت هيئة النقل العام، أنه يجوز لقائد حافلات نقل الركاب، الامتناع عن القيادة، متى توفر أي من الـ 7 حالات التي حددها دليل السلامة...
تحويل منسوبي عقارات الدولة إلى التأمينات
علمت «دوت الخليج» أن الهيئة العامة لعقارات الدولة، تعتزم الاستعانة باستشاري لتقديم دراسة اكتوارية لاحتساب أثر تحويل منسوبي الهيئة من...
إحكام تطالب المواطنين والجهات الحكومية بالاطلاع على طلبات تملك العقارات
دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" عموم المواطنين والجهات الحكومية، للاطلاع على الإعلانات عن طلبات تملك...
محافظ الخرج: سنعمل على تحقيق التنمية في المحافظة لتواكب رؤية المملكة 2030
استقبل محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز بديوان المحافظة قادة القطاعات العسكرية والأمنية، ومدراء الإدارات ورؤساء...
ولي العهد يرعى انطلاق المسابقة الدولية في حفظ القرآن للعسكريين
تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، انطلقت في مكة المكرمة اليوم، المسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن...
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