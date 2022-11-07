شرطة مكة تسترد مصوغات ذهبية وتقبض على سارقيها

ملتقى للشراكات الإستراتيجية يرعى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، الملتقى السنوي لمنشآت المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية، الذي تنظمه المؤسسة... الأحساء: دوت الخليج الأحساء: دوت الخليج 13 ربيع الثاني 1444 هـ 13 ربيع الثاني 1444 هـ

6 متهمين بتزييف النقود يواجهون عقوبة السجن لمدة 25 عاما صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق مع تشكيل عصابي إجرامي منظم مكون من مواطنين وأربعة... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 13 ربيع الثاني 1444 هـ 13 ربيع الثاني 1444 هـ

سقوط طائرة F-15se أثناء مهمة تدريبية ونجاة طاقمها صرح المتحدث الرسمي بإسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة 22:52 من مساء يوم الأحد 6 نوفمبر 2022، سقطت إحدى طائرات... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 13 ربيع الثاني 1444 هـ 13 ربيع الثاني 1444 هـ

متى يحق لسائق الحافلة الامتناع عن القيادة كشفت هيئة النقل العام، أنه يجوز لقائد حافلات نقل الركاب، الامتناع عن القيادة، متى توفر أي من الـ 7 حالات التي حددها دليل السلامة... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 13 ربيع الثاني 1444 هـ 13 ربيع الثاني 1444 هـ

تحويل منسوبي عقارات الدولة إلى التأمينات علمت «دوت الخليج» أن الهيئة العامة لعقارات الدولة، تعتزم الاستعانة باستشاري لتقديم دراسة اكتوارية لاحتساب أثر تحويل منسوبي الهيئة من... الرياض : سليمان العنزي الرياض : سليمان العنزي 13 ربيع الثاني 1444 هـ 13 ربيع الثاني 1444 هـ

إحكام تطالب المواطنين والجهات الحكومية بالاطلاع على طلبات تملك العقارات دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" عموم المواطنين والجهات الحكومية، للاطلاع على الإعلانات عن طلبات تملك... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 ربيع الثاني 1444 هـ 12 ربيع الثاني 1444 هـ

محافظ الخرج: سنعمل على تحقيق التنمية في المحافظة لتواكب رؤية المملكة 2030 استقبل محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز بديوان المحافظة قادة القطاعات العسكرية والأمنية، ومدراء الإدارات ورؤساء... الخرج: معيض الرفدي الخرج: معيض الرفدي 12 ربيع الثاني 1444 هـ 12 ربيع الثاني 1444 هـ

ولي العهد يرعى انطلاق المسابقة الدولية في حفظ القرآن للعسكريين تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، انطلقت في مكة المكرمة اليوم، المسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 12 ربيع الثاني 1444 هـ 12 ربيع الثاني 1444 هـ

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