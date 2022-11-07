شكرا لقرائتكم خبر عن نجم المنتخب السعودي يزف بشرى للجماهير ويعلن جاهزيته للمونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن جاهزيته للمشاركة مع الأخضر في نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر 2022.

وأكد عبدالإله المالكي لاعب وسط المنتخب السعودي، على جاهزيته الكاملة لخوض منافسات كأس العالم قطر، ومساعدة بلاده في الوصول بعيدًا بالبطولة.



المالكي يؤكد جاهزيته لمساعدة السعودية في كأس العالم



وتابع المالكي في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد": "كل اللاعبين الذين شاركوا في مباراة آيسلندا وكذلك من بدكة البدلاء كانوا رجالًا، وكنا نساعد بعضنا البعض في التمارين قبل المباريات".

وأضاف: "نحن نواجه منتخبات قوية لذلك يجب أن نكون جاهزين، وإعدادنا خلال الفترة الماضية كان قويًا جدًا، وجهزنا لمثل هذه الاحتكاكات التي شاهدها الجميع أمام آيسلندا".

المالكي يكشف دور ولي العهد مع اللاعبين



وقال المالكي: "بعد كل مباراة، وزير الرياضة يوصل لنا سلام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك شيء مُحفز لنا، والشعب يأمل منا الكثير في المباريات القادمة والمونديال وبإذن الله لن نخيب ظنهم فينا".

واختتم: "استفدنا من فترة الإعداد والوديات الكثير، وطموحنا الذهاب بعيدًا في مونديال قطر، وجاهز لكأس العالم، ومع الثقة التي أعطاني إياها المدرب هيرفي رينارد سوف أفعل كل شيء من أجل المنتخب لأنه منحني هذه الثقة ولن أخيب ظنه بإذن الله".

وكان المنتخب السعودي حقق الفوز ضد منتخب آيسلندا، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت اليوم بمعسكر المنتخب في أبوظبي وديًا، استعدادًا للمونديال.