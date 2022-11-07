شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله يكشف حقيقة خلافاته مع نجوم المنتخب المغربي ويعتذر للجماهير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعرب عبدالرازق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن أمنياته بالعودة مرة أخرى لتمثيل المنتخب المغربي، في نهائيات كأس العالم المقبلة.

حمدالله يتأسف لمغادرة معسكر المغرب ويشكر الجماهير

وأبدى اللاعب المغربي عن أسفه الشديد لمغادرته معسكر أسود الأطلس في وقت سابق، وهو ما تسبب في إبعاده عن بلاده طوال السنوات الماضية.

وأكد حمد الله خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، أنه يشكر الجمهور المغربي، خاصةً أنه جمهور ذواق ويفهم الكرة، وشكره لهم بسبب دعمهم له مؤخرًا.

وأضاف: "أنا على تواصل مع مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، وسعيد جدًا بالحوار معه، أنا مشتاق للعودة وتمثيل الوطن".

حمدالله ينفي وجود خلافات مع زملائه بالمنتخب

وتابع عن علاقته مع زملائه في المنتخب: "الكثير من وسائل الإعلام تقول إن علاقتي سيئة مع لاعبي المنتخب، وهذا غير صحيح، لدي علاقة مع 70% من اللاعبين وأتواصل معهم".

وأشار إلى أن خروجه من معسكر المنتخب المغربي نقطة سوداء في مسيرته، وكان من المفترض ألا يرتكب هذا الخطأ، الذي قام به دون قصد، مبديًا اعتذاره للجمهور المغربي وكل المسؤولين على ما فعله في 2019".

واختتم: "أتمنى العودة للمنتخب المغربي والمشاركة في كأس العالم، لم أتوقف عن التدريبات، ولدي مواجهات ودية مع الاتحاد، وأنا جاهز معنويًا ونفسيًا ولياقيًا للمونديال، وكنت أشعر أن لدي الكثير لأقدمه للمنتخب في الفترة الماضية، لكن اختيارات المدربين تُحترم وإذا تم استدعائي للمنتخب المغربي سأعطي كل ما عندي، وإذا لم يحدث ذلك، سأكون معهم كمشجع".