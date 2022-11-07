شكرا لقرائتكم مقترح لتعميم الداش كام في جميع السيارات بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اقترح عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن تكون كاميرات “داش كام” إجبارية بجميع السيارات في المملكة، وذلك لمراقبة الحوادث والمخالفات أثناء القيادة.

السلامة المرورية

وقال الدكتور سعد ناصر الحسين أستاذ جغرافية النقل بجامعة الملك سعود، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن “الداش كام إجباري لجميع السيارات في كوريا الجنوبية”، مضيفًا أن المملكة في حاجة أن يكون الداش كام إجباريًا لأغراض أمنية وللسلامة المرورية.

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وأضاف “تركيب الداش كام لو حدث حادث مروري، فلا داعي للتوقف وسط الطريق وعرقلة السير، حيث يقوم الحساب الرسمي لنجم بتحميل المقطع وتقرر النتيجة”.

إلزام بالتركيب

واتفق معه مغرد بالقول: “كلام سليم وفي مكانه.. الداش كام أصبح ضروريًا جدًا وجوده في المركبات، معربًا عن أمله في إلزام أصحاب الوكالات بتركيبه في السيارات.

وأكد مغرد “الوقوف أثناء التعرض للحوادث لانتظار المرور أو نجم أصبح يشكل خطورة على سلامة الطريق ومرتاديه خصوصًا مع تزايد الزحام المروري في السنوات الأخيرة لذلك فإن الاقتراح لا بد منه”.

ولفت آخر “لقد اقترحنا قبل أكثر من عشر سنوات بأن يكون في كل سيارة من المصنع مثل الصندوق الأسود وتتبناها هيئة المواصفات والمقاييس في حينه”.