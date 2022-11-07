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جراحة ناجحة لمراهق يزن 220 كجم

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وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع

الرياض - محمد الوسيري - تمكن فريق طبي متخصص في جراحة السمنة والبدانة من إجراء تدخل جراحي عاجل لمريض تجاوز وزنه 220 كيلو جراماً.

جراحة السمنة

وبين رئيس الفريق الطبي بمستشفى المملكة المشرف على علاج الحالة برئاسة الدكتور هيثم الفلاح، أن المريض يعاني من سمنة مفرطة أثرت على حياته الصحية والنفسية خاصة أن المريض يبلغ من العمر 15 عاماً وتجاوز وزنه 220 كيلو جرامًا، وتم دراسة الحالة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض، حيث تقرر البدء في علاج المشاكل الناتجة عن صعوبة التنفس ثم تقرر إجراء عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح.

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متابعة مستمرة

ويخضع المريض حالياً لمتابعة مستمرة من قبل فريق التأهيل والتغذية وذلك من خلال عمل عدد من البرامج التدريبية والتغذوية التي تسهم في تغيير السلوك ونمط الحياة المتبع سابقاً.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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