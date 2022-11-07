شكرا لقرائتكم جراحة ناجحة لمراهق يزن 220 كجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكن فريق طبي متخصص في جراحة السمنة والبدانة من إجراء تدخل جراحي عاجل لمريض تجاوز وزنه 220 كيلو جراماً.

جراحة السمنة

وبين رئيس الفريق الطبي بمستشفى المملكة المشرف على علاج الحالة برئاسة الدكتور هيثم الفلاح، أن المريض يعاني من سمنة مفرطة أثرت على حياته الصحية والنفسية خاصة أن المريض يبلغ من العمر 15 عاماً وتجاوز وزنه 220 كيلو جرامًا، وتم دراسة الحالة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض، حيث تقرر البدء في علاج المشاكل الناتجة عن صعوبة التنفس ثم تقرر إجراء عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح.

قد يهمّك أيضاً

متابعة مستمرة

ويخضع المريض حالياً لمتابعة مستمرة من قبل فريق التأهيل والتغذية وذلك من خلال عمل عدد من البرامج التدريبية والتغذوية التي تسهم في تغيير السلوك ونمط الحياة المتبع سابقاً.