شكرا لقرائتكم والدة مفقودة مكة رتيل تتحدث بعد ضبط الخاطفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عبرت والدة مفقودة مكة، رتيل أسعد، عن سعادتها، بعد أن قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمة من الجنسية الباكستانية تورطت بخطف الفتاة فيما تم العثور على الطفلة في حالة صحية جيدة.

شعور بالراحة

وقالت والدة رتيل في تصريحات لقناة “العربية”، اليوم الاثنين، إنها تشعر بالراحة الآن بعد أن تم القبض على خاطفة ابنتها حتى لا تتكرر هذه المأساة مع عائلة أخرى. وأوضحت أنها عاشت أيامًا عصيبة وقلقًا وخوفًا بعدما اختفاء ابنتها، مشيدة بجهود رجال الأمن في القبض على الخاطفة.

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العثور على الطفلة

وكانت شرطة مكة المكرمة كشفت أمس الأحد، تفاصيل اختفاء طفلة من الجنسية البرماوية والعثور عليها بصحة جيدة في أحد الأماكن العامة في العاصمة المقدسة.