شكرا لقرائتكم الجبير: موقف المملكة ثابت تجاه حماية حقوق الإنسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في الرياض اليوم، بوفد الاتحاد الأوروبي المعني بالحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان.

دعم حقوق الإنسان

واستعرض معاليه خلال اللقاء، جهود المملكة في حماية ودعم حقوق الإنسان ومواقفها الثابتة تجاه حماية وتعزيز الحقوق والوقوف ضد الانتهاكات، كما تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي.