اخبار السعوديه

بدء صيانة جسر طريق الأمير متعب غدًا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم بدء صيانة جسر طريق الأمير متعب غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة مرور المنطقة الشرقية بالتعاون مع أمانة المنطقة، عن البدء بأعمال الصيانة على جسر طريق الأمير متعب تقاطع طريق الأمير نايف (بالاتجاهين)، غدًا الثلاثاء.

تحويل حركة السير

وأوضحت إدارة المرور في مقطع فيديو منشور على الحساب الرسمي للإدارة بموقع “تويتر”، أنه سيتم تحويل حركة السير إلى طرق الخدمة البديلة.

وأشارت إلى أن أعمال الصيانة تشمل فواصل التمدد، وإعادة سفلتة الجسر، لافتة إلى أنه سيتم الإغلاق الكامل بكلا الاتجاهين وسيتم تحويل الحركة المرورية إلى الطريق المحلي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا