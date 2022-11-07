شكرا لقرائتكم بدء صيانة جسر طريق الأمير متعب غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة مرور المنطقة الشرقية بالتعاون مع أمانة المنطقة، عن البدء بأعمال الصيانة على جسر طريق الأمير متعب تقاطع طريق الأمير نايف (بالاتجاهين)، غدًا الثلاثاء.

تحويل حركة السير

وأوضحت إدارة المرور في مقطع فيديو منشور على الحساب الرسمي للإدارة بموقع “تويتر”، أنه سيتم تحويل حركة السير إلى طرق الخدمة البديلة.

وأشارت إلى أن أعمال الصيانة تشمل فواصل التمدد، وإعادة سفلتة الجسر، لافتة إلى أنه سيتم الإغلاق الكامل بكلا الاتجاهين وسيتم تحويل الحركة المرورية إلى الطريق المحلي.