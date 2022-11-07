شكرا لقرائتكم وصفة لإنقاص الوزن 3 كجم خلال شهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد د. فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أهمية الإقلاع عن تناول المعجنات والمخبوزات والفطائر كأفضل حل لإنقاذ الوزن خلال شهر أو شهرين على الأكثر.

ترك المعجنات

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: ” جرب ولمدة شهرين فقط ترك المعجنات والفطائر وأي شيء مصنوع من القمح سواء بر أو دقيق أبيض أو بسكويت شابورة أو أي منتجات قمحية، وقلل السكريات”.

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وأضاف د. فهد الخضيري “زد من الخضار والفاكهة والورقيات وسترى نزولاً من 3 إلى 4 كيلو بالشهر، وسترى اعتدال سكر الدم وانخفاض التراكمي! وبعدها سيتحسن قولونك، ونومك، وينزل وزنك”.