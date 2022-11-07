شكرا لقرائتكم 20 ألف ريال عقوبة نقل تسجيلات كاميرات المراقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أنه يعاقب بغرامة مقدراها 20 ألف ريال، كل من ينقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو ينشرها.

تفاصيل العقوبة

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يعاقب كل من ينقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو ينشرها بغرامة مقدارها (20) ألف ريال، وفقاً لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية”.

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وأضافت “يعاقب كل من يخالف أحكام النظام بنقل التسجيلات أو نشرها أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات بغرامة مقدراها 20 ألف ريال”.