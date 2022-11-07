شكرا لقرائتكم تعزيز الانتماء والولاء الوطني ورشة لمنسوبي الهيئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نفذت وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورشة عمل لمنسوبي هيئة محافظة الزلفي بعنوان (تعزيز الانتماء والولاء الوطني) قدمها فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، بحضور رئيس هيئة الزلفي المكلف الشيخ عبدالرحمن بن حميدان الحميدان، وذلك بقاعة التدريب في مبنى هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة.

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جزء مهم من العقيدة

وفي بداية الورشة أكد فضيلته على علاقة الوطن بأصول السنة “العقيدة”، وأن ذلك جزء مهم من العقيدة وأصول الدين وأخذ هذا الأمر تعبداً لله، وموضحاً أهمية التعظيم والثناء على ولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم والاعتزاز بهذا الأصل وتعظيمه.

الجدير بالذكر أن هذه الورش التدريبية التي تنفذها وحدة الأمن الفكري في فروع الرئاسة بمناطق المملكة، تأتي بتوجيهات ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.