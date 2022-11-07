شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يطير اليوم إلى إنجلترا لإجراء جراحة القطع الجزئي فى الركبة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحيفة مصرية أن محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، سيطير إلى إنجلترا لإجراء عملية الرباط الصليبي، والتى تعرض لها اللاعب فى مواجهة سموحة بالجولة الاولي من الدوري المصري، حيث كشف الجهاز الطبي للفارس الابيض ان فترة غياب اللاعب ستتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر.

وأفادت التقارير أن مسئولي نادي الزمالك تواصلوا مع الطبيب المختص لإجراء العملية للاعب، والذي طمئن الفريق أن الأشعة المبدئية للاعب جاءت جيدة وأن التدخل الجراحي سيكون على أفضل ما يرام، مشيرًا إلى أن عودة اللاعب للملاعب تتوقف على رغبة اللاعب نفسه وإلتزامه ببرنامجه العلاجي والتأهيلي بعد إجراء العملية.



فيريرا يتحدث عن المنافسة على الدوري

ومن جانبه يري المدرب البرتغالي أن فريقه الأفضل فى مصر بالوقت الحالي، فعلى الرغم من خسارته للسوبر المصري أمام النادي الأهلى، إلا أنه ما زال بطلًا لمسابقتي الدوري والكأس، الأمر الذي لم يتحقق بالصدفة كما يشير البعض، ومن ثم فإن فريقه قادرًا فى الحفاظ على لقب الدوري المصري هذا الموسم، حتى بعد أن تعثر الفريق أمام إنبي فى الجولة الأخيرة.



الزمالك يقرر خوض كأس الرابطة بالناشئين

وذكر مصدر مسئول بنادي الزمالك أن الفريق سيشارك فى كأس الرابطة القادم بمجموعة من اللاعب الشباب، إضافة إلى اللاعبين الذين لما يشاركوا فى مسابقتي الدوري المحلى ودوري أبطال افريقيا، تجنبًا لضغط المباريات وحتى يشاهد الجهاز الفنى أكبر قدر من عناصر الفريق الشابة.