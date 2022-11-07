محافظ جدة يستقبل مدير إدارة مكافحة المخدرات بجدة

︎ . المناطق_واس استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة في مكتبه بالمحافظة اليوم مدير إدارة مكافحة المخدرات بجدة العقيد يوسف الثمالي. وتسلّم سموه تقريراً عن أعمال إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة خلال الربع الأول من العام الجاري 1444هـ. وأشاد سمو الأمير سعود بن جلوي بالجهود التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات بالمحافظة التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات ، منوهاً بدورها التوعوي للتحذير من مخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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