رسميا.. المنتخب يكشف طبيعة إصابة سلمان الفرج.. واللاعب قد يغيب أمام الأرجنتين

︎

.



أعلن المنتخب الوطني السعودي، بشكل رسمي، تفاصيل إصابة لاعب الأخضر سلمان الفرج، والتي تعرض لها في مباراة آيسلندا والتي حسمها الأخضر بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما، مساء الأحد، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن معسكر الأخضر المقام حاليًا في العاصمة الإماراتية استعدادًا لخوض غمار منافسات كأس العالم “قطر 2022”.

وقال حساب المنتخب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب سلمان الفرج، كشفت عن إصابته بمفصل الكتف، وسيواصل علاجه برفقة الجهاز الطبي للمنتخب.

فيما أكتفى الثلاثي “صالح الشهري، سلطان الغنام، ناصر الدوسري” بتمارين لياقية على أرضية الملعب.

واستأنف المنتخب الوطني صباح اليوم الإثنين برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا في”أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة”، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

