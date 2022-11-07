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بدأ فريق الاتحاد، أمس الأحد، معسكره التحضيري في مدينة دبي الإماراتية، خلال فترة توقف المسابقات باجتماع البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق باللاعبين.
وحرص المدير الفني للاتحاد، نونو سانتو على الاجتماع باللاعبين، ليشرح خلاله إيجابيات وسلبيات المرحلة الماضية، ومن ثم شرح برنامجه التدريبي خلال فترة المعسكر الحالي.
وخاض لاعبو الاتحاد مرانهم الأول بمعسكر دبي على ملعب نادي النصر الإماراتي، وركز خلالها على الجوانب اللياقية.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر كواليس اليوم الأول لمعسكر الاتحاد في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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