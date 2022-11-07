النيابة العامة: إيقاف تشكيل إجرامي منظم بتهمة تزييف النقود

︎ . المناطق_الرياض أعلنت النيابة العامة، اليوم الاثنين، عن إيقاف تشكيل إجرامي منظم بتهمة تزييف النقود تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة. وأوضحت أن الجناة قاموا بإعداد وكر مخصص ومزود بآلات إلكترونية لطباعة العملات الورقية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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