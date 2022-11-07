اكتمال وصول رؤساء الدول والوفود المشاركة في مؤتمر “كوب 27”

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اكتمل، اليوم (الإثنين)، وصول رؤساء الدول والوفود المشاركة في قمة قادة العالم في مؤتمر “كوب 27” بشرم الشيخ في مصر.

وأكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر، أن تغير المناخ هو أكبر تحديات العالم حاليا، متطلعا أن تسهم نتائج مؤتمر المناخ في تحول حياة ملايين البشر نحو الأفضل.

وأضاف أن الدول النامية تعاني أكثر من غيرها بسبب أزمة المناخ الراهنة، كما أن الكوارث المناخية تضرب مختلف مناطق العالم مسببة ضحايا وخسائر ضخمة، مؤكدا أن الدورة الحالية من قمة المناخ ترفع شعار تنفيذ الالتزامات المناخية.

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Source akhbaar24

