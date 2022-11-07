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مجندات من القوات المسلحة #السعودية ينفذن فرضية إنقاذ مصاب في أرض المعركة ضمن فعاليات مؤتمر المحاكاة الصحية في #الرياض





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