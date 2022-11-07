استشاري باطنة: شرب الليمون مع الماء الدافئ لا يقي من الإصابة بالسرطان

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أكد استشاري الباطنة والجهاز الهضمي، عبد الله الذيابي أن شرب الليمون مع الماء الدافئ لا يقي من الإصابة بالسرطان.
وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه بـ”تويتر”، أن طرق الوقاية من السرطان هي:
1- تجنب التدخين والشيشة والخمر.
2- الحرص على الوزن المثالي وتناول الغذاء الصحي.
3- ممارسة الرياضة المنتظمة.
4- الحرص على بعض التطعيمات مثل تطعيم فيروس الكبد “B”.
5- تجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة لفترات طويلة.
6- إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن الأورام مثل سرطان الثدي والقولون.
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Source almnatiq
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