سقوط طائرة F-15se أثناء مهمة تدريبية ونجاة طاقمها 

صرح المتحدث الرسمي بإسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة 22:52 من مساء يوم الأحد 6 نوفمبر 2022، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (F-15se)، نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية. وأوضح العميد المالكي أن طاقم الطائرة الجوي المكون من ضابطين قد نجا -ولله الحمد- بعد استخدام كرسيي النجاة، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة. واختتم العميد المالكي تصريحه بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.



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