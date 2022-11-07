شكرا لقرائتكم ترقب لكلمة ولي العهد بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تنطلق اليوم برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالشراكة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ بالتزامن مع انعقاد قمة قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 27 وسط مشاركة واسعة من قادة المنطقة والعالم.

كلمة ولي العهد

وتنطلق المبادرة في الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الرياض، عبر كلمة يلقيها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، تأكيدًا لموقف المملكة في دعم التنمية المستدامة في المنطقة.

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ويترقب العالم كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في انطلاق مبادرة الشرق الأوسط في نسختها الثانية، تأكيداً على دور المملكة الفاعل في مواجهة التغير المناخي.

واستكمالاً للنجاح الذي حققته القمة الأولى لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي استضافتها الرياض العام الماضي، تعقد النسخة الثانية لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بشرم الشيخ، لتسلط الضوء على أبرز التحديات المناخية التي تواجه المنطقة وأبعادها على الصعيد العالمي، من خلال منصة استراتيجية تعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتباحث الأفكار بين رؤساء الدول ووزراء الحكومات المعنيين وصناع السياسات في دول المنطقة، بما يسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

كما ستجمع النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء هذا العام نخبة من المتحدثين والخبراء وقادة الفكر لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات التي أعلنت عنها المملكة سابقاً لمواجهة التغير المناخي، ويعكس شعار المنتدى هذا العام رؤية المملكة الرامية إلى تحويل الطموح إلى واقع من خلال تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات المناخية التي تطال العالم بأسره.

مبادرات ولي العهد

يذكر أن هاتين المبادرتين أطلقهما ولي العهد، العام الماضي، تعزيزاً لجهود المملكة البيئية خلال السنوات السابقة وفق رؤية المملكة 2030، نظير رغبة المملكة الجادة لمواجهة التحديات البيئية التي تمثلت في ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الأمطار وارتفاع موجات الغبار والتصحر، وكجزء من جهودها لتعزيز الصحة العامة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين فيها.

وتهدف مبادرة السعودية الخضراء إلى زراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء المملكة خلال العقود القادمة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% من إجمالي مناطق المملكة، بالإضافة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م.

المملكة الخضراء

وتسهم هذه المستهدفات الوطنية في تحقيق المستهدفات الإقليمية التي دعت إليها المملكة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمتمثلة في تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يعد أكبر البرامج لزراعة الأشجار في العالم.