شكرا لقرائتكم إحكام تدعو لسرعة استكمال طلبات تملك العقارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدرت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، اليوم الاثنين، تنبيهاً مهماً لأصحاب طلبات تملك العقارات.

ودعت منصة إحكام في بيان نشرته اليوم الاثنين، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، لسرعة استكمال طلبات تملك العقارات قبل الإغلاق بتاريخ 29 نوفمبر الجاري.

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رصد عدد من الملاحظات

وأوضحت أنها قامت خلال مرحلة فحص وتدقيق الطلبات برصد عدد من الملاحظات على الطلبات المرفوعة بمنصتها الإلكترونية ومنها: طلبات تقدم بها أصحابها وقاموا بحفظها دون استكمال الإجراءات المطلوبة.

سرعة استيفاء المتطلبات

وأضافت أن من بين الملاحظات التي رصدتها طلبات لم تستكمل سداد المقابل المالي، أو عدم تقديم شهادة الضمان الاجتماعي، أو أن الطلب لا يزال لدى المكتب الهندسي، منوهة بوجود طلبات تم إعادتها لصاحب الطلب لاستيفاء بعض المتطلبات اللازمة لدراسة الطلب، ولم يقم المستفيد باستكمال المطلوب حتى تاريخه.

وأكدت أهمية المسارعة لاستيفاء المتطلبات خلال الفترة النظامية، علمًا بأن الأمانة العامة أتاحت العديد من قنوات التواصل مع المستفيدين حرصا على خدمتهم، وتقديم الإيضاحات المتعلقة بشروط وآلية التقديم، والوثائق والمستندات المطلوبة.