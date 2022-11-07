لجميع التخصصات.. وظائف شاغرة بإدارة مشروع مدينة نيوم بمنطقة تبوك

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تعلن إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وظائف شاغرة بإدارة مشروع مدينة نيوم بمنطقة تبوك

وكشفت إدارة مشروع نيوم عبر موقعها الرسمي عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم الاطلاع على كافة الشروط قبل الدخول على رابط التقديم.

المسميات الوظيفية:

مدير برنامج قطار العبور.مدير أول البنية التحتية.مهندس التكلفة.مساعد تنفيذي.محلل بيانات.أخصائي أعمال.أخصائي أقتصاديات.مهندس العمليات.مهندس تصليح وصيانة.مهندس تكليف.مدير التكليف.مراقب إدارة العمليات.رئيس المنصة والشراكات.وظائف أخرى متعددة

طريقة التقديم :

أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: – (اضغط هنا).

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Source almnatiq

