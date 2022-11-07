اليوم.. بدء سريان قرار استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى المملكة

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تستأنف المملكة بداية من اليوم (الإثنين)، استقدام العمالة من الفلبين، بمن فيهم عاملات المنازل، وتم تحديد الحد الأعلى لرسوم استقدام عاملات المنازل 17.2 ألف ريال غير شاملة قيمة الضريبة المضافة.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قد وقّع في وقت سابق مع وزيرة العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين سوزان أوبلي، مذكرة تعاون حول استئناف إرسال العمالة الفلبينية بما فيها العمالة المنزلية للمملكة.

وبيّنت المذكرة توافق رؤية الوزارتين في حماية الجوانب الحقوقية للعاملين، التي أشاد الجانب الفلبيني بتطورها بالمملكة، نظير ما شهده السوق من مبادرات وإصلاحات جذرية أدت إلى تعزيز حماية العمال المهاجرين بما يتفق مع المواثيق الدولية.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سعد آل حماد، إن استقدام العمالة الفلبينية سيكون متاحًا للأفراد والشركات.

وأوضح أن مذكرة التعاون تأتي استمرارًا للعلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين، وامتدادًا للتعاون الدائم بينهما في العديد من الجوانب الاقتصادية، ومن أبرزها مساهمة العاملين الفلبينيين في سوق العمل السعودي.



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Source akhbaar24

