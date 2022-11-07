«المواصفات»: إبراز بطاقة الرقم المميز للمقطورات في الفحص

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المناطق_متابعاتشددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على ضرورة وجود وإبراز بطاقة الرقم المميز لحواجز السلامة للشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات عند إجراء الفحص الفني الدوري.



وأكدت ضرورة الاحتفاظ ببطاقة الرقم المميز لحواجز السلامة، وإبرازها عند إخضاعها للفحص الفني الدوري، انطلاقاً من أهمية تركيب حواجز السلامة المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وذلك للمحافظة على السلامة في الطرقات والحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة من حوادث السير.

ودعت الهيئة أصحاب وملاك الشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات الراغبين في الحصول على معلومات إضافية بشأن حواجز الشاحنات والاطلاع على قائمة المصانع والورش الحاصلة على شهادة المطابقة إلى زيارة موقعها الإلكتروني.

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Source almnatiq

