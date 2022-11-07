مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي تصل إلى 6.5 مليون ريال

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بلغ إجمالي مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي منذ انطلاقه قبل 28 يوماً 6 ملايين و511 ألف ريال.

وجرى خلال الليلة الـ 28 من المزاد الذي ينظمه النادي بمقره بملهم شمال مدينة الرياض بيع صقرين بمبلغ 225 ألف ريال؛ حيث انطلق المزاد بالصقر الأول شاهين فرخ طرح الدبدبة للطاروح رواف العنزي، وتم بيعه بمبلغ 89 ألف ريال.

فيما جاء ختام الليلة مع الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الجبيل للطواريح حمد خالد الهاجري وراشد الهاجري ومحمد الهاجري وفهد الهاجري وسعود زايد الهاجري، والذي تم بيعه بمبلغ 136 ألف ريال.



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Source akhbaar24

