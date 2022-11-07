مستجدات الغـزو الروسي.. القصف يتواصل بدونيتسك وخيرسون والقرم مهددة بالعطش

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تواصلت عمليات القصـف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا في عدة مناطق بينها دونيتسك وخيرسون، وسط تأكيدات باستهداف كييف مصدر الماء الأساسي لشبه جزيرة القرم.

خسائر روسية في دونيتسك

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا تتكبد خسائر فادحة في هجمـاتها المستمرة في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا، مشدداً على أنها تستعد لشن هجمـات جديدة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، إن الهجمـات الروسية الشرسة على منطقة دونيتسك مستمرة، وروسيا تتكبد خسائر فادحة هناك، مضيفاً أن روسيا تحشد القوات والموارد لاحتمال شن حملة هجمات أخرى على البنية التحتية ومرافق الطاقة في المقام الأول.

انقطاع المياه والطاقة عن خيرسون

شهدت خدمات المياه والكهرباء في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، انقطاعاً في ظل تواصل عمليات القصـف.

وقالت سلطات معينة من موسكو، إن ثلاثة أبراج أسمنتية تحمل خطوط جهد عال على محور بيريسلاف – كاخوفكا تضررت بسبب قصـف أوكرانيا.

ونوه رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية في منطقة خيرسون ياروسلاف يانوشيفيتش، إلى أن الجيش الروسي فجـر خطوط التوتر العالي على امتداد 1.5 كيلومتر في بريسلاف.

استهداف مصدر الماء الأساسي للقرم

تعرض سد كاخوفكا الذي يقع على بعد 60 كيلومتراً من خيرسون لقصف أوكراني دون أن يسفر عن سقوط قتلـى أو جرحـى.

وأشارت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إلى أن هجومـاً أوكرانياً شُن على مبنى في كاخوفكا يضمّ حوالي 200 جندي من روسيا.

ويعد سد كاخوفكا الكهرمائي المُشيد على نهر دنيبر، مصدر الماء الأساسي لشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفـت مستودع صواريخ وأسلحـة مدفعية للقوات المسلـحة الأوكرانية، التي كانت تخزن فيه 120 صاروخاً من نظام هيمارس في منطقة دونيتسك.



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Source akhbaar24

