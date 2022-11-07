مبرمجو GitHub يرفعون دعوى قضائية على Microsoft

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أقام مبرمجو GitHub دعوى قضائية على شركة Microsoft وشريكها التكنولوجي OpenAI نيابة عن المستخدمين، لاستخدام رمز المصدر المفتوح لتطوير نموذج الذكاء الاصطناعي Copilot
وأوكلت القضية للمحامي والمبرمج ماثيو باتريك، بدعوى انتهاك الشركة لتراخيص المصدر المفتوح التي لا تسمح إلا بتوزيع وتعديل الرموز غير التجارية، وتنص على الاحتفاظ بأسماء واضعي المشروع عند استخدام رمزهم في التطوير
وقد أثار حفيظة المبرمجين، إعلان عملاق تكنولوجيا المعلومات Microsoft حاجته لمطور برمجيات للعمل على إنتاج أجهزة حاسوب يمكن ربطها مع الخدمات السحابية الخاصة مثل Microsoft 365
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Source almnatiq
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