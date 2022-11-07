︎
.
المناطق_متابعات
أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن الأمم المتحدة وعدت بتسهيل تصدير الحبوب الروسية، وأن روسيا بدورها ستقيّم هذه الجهود قبل تمديد صفقة إسطنبول بعد أيام
وقال بوليانسكي في تعليق لصحيفة “إزفيستيا” نشر اليوم الاثنين إن الأمم المتحدة تعدنا بقرب رفع القيود، وعند تمديد الاتفاق، سنقيّم فعالية تنفيذ الجزء الروسي منه ومدى فعاليته
وأشار بوليانسكي إلى أن “الأمم المتحدة أمامها حتى 18 نوفمبر للوفاء بالتزاماتها، وهو موعد انتهاء الاتفاق الحالي”
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تعد بتسهيل تصدير الحبوب الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.