“الصحة”: خلو المنتج من السكر لا يعني عدم وجود أضرار له على السكري

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نفت وزارة الصحة، ما يتداول عن عدم وجود أضرار للمنتج الخالي من السكر على المُصابين بمرض السكري.
وأكدت الوزارة، أن المنتجات الخالية من السكر قد تكون خالية منه بالفعل ولكنها قد تحتوي على كميات عالية من الدهون والكربوهيدرات.
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Source almnatiq
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