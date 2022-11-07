“تويتر” تؤجل فرض رسوم علامة التحقق لما بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

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قررت شركة تويتر، تأجيل فرض رسوم شهرية قدرها 8 دولارات على المستخدمين مقابل علامة التحقق الزرقاء لما بعد انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”الأمريكية.
وقال رئيس قسم السلامة والنزاهة بالشركة يوئيل روث، إن الشركة قامت مؤخراً بتسريح 50 بالمائة من موظفيها، ومنهم موظفون في فريق الدعم والسلامة.
وينتظر أن تسفر انتخابات التجديد النصفي التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، عن تحديد الأغلبية في الكونجرس بين الجمهوريين والديمقراطيين بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
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Source akhbaar24
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