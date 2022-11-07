سند سفياني يحقق ذهبية الكاراتيه وزن +84 كجم بالألعاب السعودية

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اقتنص لاعب نادي الهلال سند سفياني الميدالية الذهبية فى منافسة الكاراتيه وزن +84 كجم في إطار دورة الألعاب السعودية 2022. وفى وقت سابق، نجح لاعب نادي فايتنق فت محمد الكريديس فى تحقيق الميدالية الذهبية فى منافسات الملاكمة (رجال) في وزن 60 كجم. وشهدت منافسات اليوم من دورة الألعاب السعودية أيضًا تحقيق البطلة ربى المصري الميدالية الذهبية فى منافسات سلاح السايبر “المبارزة”، فيما توّجت البطلة داليا السميري بالميدالية الذهبية في منافسات الشطرنج “سيدات”.

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